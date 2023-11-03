البطولة الاحترافية … تأجيل مباراة الرجاء والفتح

أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، اليوم الجمعة، أنه تقرر تأجيل مباراة ناديي الرجاء الرياضي والفتح الرباطي، التي كانت مبرمجة بعد غد الأحد، برسم الدورة الثامنة من البطولة الاحترافية للقسم الأول “إنوي”، إلى يوم الاثنين المقبل.

وأوضح بلاغ للعصبة أنه “بعد تأهل الوداد الرياضي للدور النهائي من الدوري الافريقي لكرة القدم، وبرمجة لقاء الذهاب عن هذه المنافسة يوم الأحد، الذي سيواجه خلاله نادي ماملودي سانداونز بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء، ونظرا لتزامنه مع المباراة التي ستجمع نادي الرجاء الرياضي ونادي اتحاد الفتح الرياضي، قررت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تأجيل هذه المباراة إلى يوم الاثنين 6 نونبر، حيث ستنطلق أطوارها ابتداء من الساعة الخامسة بعد الزوال”.

وكان الوداد الرياضي قد تأهل إلى نهائي الدوري الافريقي لكرة القدم بعد فوزه على نادي الترجي التونسي، في حين ضمن ماملودي سانداونز الجنوب إفريقي تذكرة العبور إلى النهائي على حساب فريق الأهلي المصري.

من جهة أخرى، تقرر، أيضا، تأجيل مباراة الاتحاد الرياضي تواركة والوداد الرياضي، لحساب الدورة الثامنة من البطولة الاحترافية للقسم الأول “إنوي”، بسبب التزام النادي البيضاوي بمنافسة الدوري الافريقي لكرة القدم.

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