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خاص

منذ 6 دقائق
حميد شكري. (أرشيف)
فنان‭ ‬مخضرم‭ ‬من‭ ‬جيل‭ ‬الرواد‭ ‬كاد‭ ‬يطويه‭ ‬النسيان محمد الأشراقي (خاص) رفقة‭ ‬الفنان‭ ‬السوري‭ ‬صباح‭ ‬فخري‭       (‬خاص‭)‬ ‭‬رفقة‭ ‬الشحرورة‭ ‬صباح‭ ‬والشاعر‭ ‬وحيد‭ ‬العمارتي‭                              (‬خاص‭)‬ رفقة‭ ‬الراحل‭ ‬إبراهيم‭ ‬العلمي‭    أكمل القراءة »

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منذ 6 دقائق


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