فنان مخضرم من جيل الرواد كاد يطويه النسيان محمد الأشراقي (خاص) رفقة الفنان السوري صباح فخري (خاص) رفقة الشحرورة صباح والشاعر وحيد العمارتي (خاص) رفقة الراحل إبراهيم العلمي أكمل القراءة »
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