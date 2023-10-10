مباراة استعراضية تضامنا مع ضحايا الزلزال اختار المشاركون في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي تحتضنها مراكش، ابتداء من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري، كرة القدم للتعبير عن تضامنهم مع ضحايا الزلزال، الذي ضرب إقليم الحوز ومناطق أخرى من المملكة، في 8 شتنبر الماضي، من خلال مباراة استعراضية، أجريتأكمل القراءة »
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