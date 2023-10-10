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وطنية

منذ 3 دقائق
جورجييفا‭ ‬رفقة‭ ‬والي‭ ‬بنك‭ ‬المغرب‭                (‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬بزيوات‭)‬
مباراة‭ ‬استعراضية تضامنا‭ ‬مع‭ ‬ضحايا‭ ‬الزلزال‮ ‬ اختار‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬الاجتماعات‭ ‬السنوية‭ ‬لصندوق‭ ‬النقد‭ ‬والبنك‭ ‬الدوليين،‮ ‬التي‭ ‬تحتضنها مراكش،‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬تضامنهم‭ ‬مع‭ ‬ضحايا‭ ‬الزلزال،‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬إقليم‭ ‬الحوز‭ ‬ومناطق‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬المملكة،‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬شتنبر‭ ‬الماضي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬استعراضية،‭ ‬أجريت‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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