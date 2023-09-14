نشرة إنذارية … زخات مطرية رعدية قوية متفرقة مرتقبة اليوم

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن زخات مطرية رعدية قوية متفرقة مصحوبة بهبات رياح وبالبر د ستهم، اليوم الخميس، عددا من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن زخات مطرية رعدية (25 – 35 ملم) ، مرتقبة بكل من تنغير وأزيلال وصفرو وميدلت وبني ملال وخنيفرة وزاكورة وتاوريرت وإفران، فيما ستتراوح مقاييسها ما بين 15 و 25 ملم بإقليم ورززات ، وذلك ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا، وإلى غاية الحادية عشرة ليلا.

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