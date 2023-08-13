وفاة شخص في تسمم جماعي

لقي شخص حتفه نتيجة تسمم جماعي،بينما أصيب أربعة آخرين بمواصفات خطيرة بالدروة(إقليم برشيد)، ومازالت الأسباب مجهولة في حين رجحت مصادر احتمال تناول الضحايا لوجبت سمك.

وفتحت عناصر الدرك الملكي بالدروة بحثا في الموضوع،بينما حلت فرقة طبية خاصة تابعة للمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة ببرشيد بعين المكان، وأخذت عينات من مجموع ما تناوله الضحايا لإجراء تحليلات مختبرين عليها.

ولقي الضحية الأول حتفه في الطريق إلى المستشفى الإقليمي لمديونة،بينما تلقى الأربعة الآخرين العلاج.

سليمان الزياني(سطات)

إقرأ أيضا: