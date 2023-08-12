هتك عرض قاصر يطيح بمسير جمعية رياضية

فتحت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم (السبت)، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخص يبلغ من العمر 57 سنة، يشتبه في تورطه في قضية هتك عرض طفل قاصر.

وأفاد مصدر أمني أن الخمسيني الموقوف، والذي يسير جمعية رياضية خاصة، شكل موضوع شكاية أسرة طفل قاصر، تتهمه فيها بتعريض ابنها البالغ من العمر تسع سنوات لهتك عرض، خلال اصطحابه في رحلة رياضية إلى شاطئ بضواحي الجديدة.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، وكذا التحقق مما ورد من وشايات في محتويات وتسجيلات فيديو تم نشرها بخصوص هذه القضية.

يسرى عويفي

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