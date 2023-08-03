أمن سلا يوقف مسلحا عشرينيا ظهر في فيديو متداول

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بسلا، مساء أمس (الأربعاء)، من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتهديد وحيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطرا على المواطنين.

وعلمت “الصباح” من مصدر أمني أن المشتبه فيه كان قد أقدم على تهديد امراة باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام بسلا، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المعني بالأمر وتوقيفه.

وأكد المصدر ذاته إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

يسرى عويفي

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