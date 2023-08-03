ولاية أمن البيضاء تنفي ما نشرته جريدة بيان اليوم حول قطر سيارتها

نفت ولاية أمن البيضاء، اليوم (الخميس)، بشكل قاطع، ما نشرته جريدة بيان اليوم، ضمن عمود صورة وتعليق، حول قطر سيارة للشرطة بسبب ضبطها متوقفة بشكل غير قانوني في الشارع العام بالبيضاء.

وأوضحت الولاية، في بيان حقيقة توصلت “الصباح” بنسخة منه، أن الأمر “يتعلق بعطب ميكانيكي تعرضت له سيارة المصلحة التابعة الحوادث السير بمنطقة عين الشق بالدار البيضاء عندما كانت في مهمة”، وأن “ضرورة إصلاح عطل ميكانيكي هي التي أوجبت قطر السيارة المذكورة نحو مستودع السيارات التابع للأمن الوطني”.

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