إنخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإستهلاك بالبيضاء

سجل الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك بمدينة الدار البيضاء خلال شهر يونيو 2023، إنخفاضا بنسبة 0,7 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق.

وذكرت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك لشهر يونيو 2023 بمدينة الدار البيضاء، أن هذا الانخفاض هو نتيجة انخفاض أثمان المواد الغذائية ب 1,7 في المائة، وارتفاع أثمان المواد غير الغذائية ب 0,1 في المائة.

ويعزى انخفاض أثمان المواد الغذائية ما بين شهري ماي ويونيو 2023، إلى انخفاض أثمان “اللحوم” ب 4,2 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” ب6,1 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” ب 1,8 في المائة، و”الخضر” ب1,5 في المائة. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، سجل الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك ارتفاعا ب 4,1 في المائة خلال شهر يونيو 2023. ونتج هذا الإرتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 10,6 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية ب 0,3 في المائة.

على المستوى الوطني، عرف الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك انخفاضا بنسبة 0,9 في المائة خلال شهر يونيو 2023 مقارنة مع الشهر السابق.

وعلى مستوى المدن سجل أهم إنخفاض للرقم الإستدلالي بمدينة بني ملال بنسبة 2,2 في المائة.

(و م ع)

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