الرجاء يفوز على شباب بلوزداد

فاز فريق الرجاء الرياضي على شباب بلوزداد الجزائري بهدفين لواحد ، في المباراة التي جمعتهما ، اليوم الجمعة على أرضية ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز بمدينة أبها السعودية ، برسم الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لكأس الملك سلمان لكرة القدم.

وسجل هدفي” النسور الخضر” يسري بوزوق (د 58 ض ج) ، و بوشعيب عراسي (د 90+ 4) ، فيما سجل هدف شباب بلوزداد معاد حداد (د 10).

وكان نادي الوداد الرياضي قد استهل مشاركته في هذه الكأس بالتعادل السلبي مع نادي السد القطري، في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس برسم الجولة الأولى من المجموعة الثانية لهذه البطولة العربية.

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