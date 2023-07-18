التقدم والاشتراكية يستفسر حركة “فتح” عن تصريحات الرجوب

وجه حزب التقدم والاشتراكية، أمس (الاثنين)، رسالة استفسارية إلى عباس زكي، المفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية في اللجنة المركزية لحركة “فتح”، ندد فيها بالتصريحات الإعلامية لرئيس الحركة، جبريل الرجوب، اتجاه قضية الصحراء المغربية.

وطالب رفاق نبيل بنعبدالله، في الرسالة الموقعة باسمه، والتي توصلت “الصباح” بنسخة منها، زكي، بتوضيحات بخصوص الموقف الرسمي حول الموضوع، نظرا لـ”أهمية وحساسية قضية الصحراء المغربية بالنسبة للشعب المغربي وكافة قواه الحية”، موردين “تفاجأنا وتأثرنا سلبا بالتصريحات الإعلامية المثيرة للاستغراب، والتي صدرت عن جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، وذلك على قناة تلفزيونية جزائرية”.

وأكد بنعبد الله، الأمين العام لحزب “الكتاب”، أن هذه التصريحات “مخالفة تماما للمواقف الرسمية التي تلتزم بها، إزاء هذه القضية، السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة حركة فتح”، مشددا أن الموقف الرسمي الفلسطيني، تجاه قضية الصحراء المغربية، يتعين ألا يتأثر بأي اعتبارات أو سياقات ظرفية”.

وتابع المتحدث ذاته قائلا إن “القوى الوطنية الحية الأساسية في بلادنا، وخاصة منها الديموقراطية والتقدمية، تظل متشبثة، في جميع الأحوال والظروف، بالدفاع عن القضية الفلسطينية، وبمساندتها لنضالات الشعب الفلسطيني الشقيق من أجل نيل كافة حقوقه الوطنية”.

وجاء هذا بعد التصريحات التي أدلى بها جبريل الرجوب، أمين السر للجنة المركزية لحركة فتح، المعادية للوحدة الترابية للمملكة، لإحدى القنوات الجزائرية.

(ي.ع)

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