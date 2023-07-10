الداخلة …. افتتاح أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغرب-غينيا

افتتحت، اليوم الإثنين بالداخلة، أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغرب-غينيا، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والغينيين المقيمين بالخارج، موريساندا كوياطي.

ويندرج انعقاد هذه الدورة في إطار تقوية أواصر الصداقة والأخوة التي تربط المغرب وغينيا، كما يجسد إرادة البلدين لتوطيد علاقات التعاون الثنائي. وستعرف أشغال هذه الدورة التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي تشمل قطاعات مختلفة.

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