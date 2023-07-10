النسخة الثامنة للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية بالسعيدية من 14 إلى 23 يوليوز الجاري

تحتضن السعيدية في الفترة من 14 إلى 23 يوليوز الجاري، النسخة الثامنة للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية تحت شعار “الجيل الأخضر: الفلاحة التضامنية رافعة لتنمية المنتجات المجالية”.

وتنظم هذه التظاهرة من طرف جمعية الدار العائلية القروية بني يزناسن، بشراكة مع المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشرق، والمديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية، وذلك تحت رعاية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وحسب بلاغ للمديرية الجهوية للفلاحة، فإن هذا الحدث، الذي يندرج ضمن الأنشطة المبرمجة في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” بجهة الشرق، يهدف إلى الترويج للمنتجات المجالية بهدف خلق دينامية اقتصادية في الجهة، وإبراز المجهودات المبذولة لخلق تعاونيات فلاحية من الجيل الجديد، تستجيب لمتطلبات السوق وتتمتع بروح المقاولة والأعمال.

وسيعرف هذا المعرض، الذي سيقام على مساحة 2000 متر مربع، مشاركة 120 عارضا تستجيب منتجاتهم لمعايير السلامة الصحية التي ينص عليها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية.

وتعد هذه التظاهرة فرصة لتعزيز المقاربة المجالية وخلق فضاء يسعى إلى دعم وتنمية المنتجات المجالية، ومناسبة لتوطيد التعاون والشراكة بين المهنيين والباحثين والمؤسسات الفاعلة في ميدان التنمية الفلاحية والقروية.

وبالموازاة مع فعاليات المعرض، سيتم إقامة عدة أنشطة تروم تقوية القدرات التقنية للمشاركين، عبر تنظيم ندوات علمية وورشات للتكوين حول ريادة الأعمال لدى التعاونيات الفلاحية والتعريف بمصادر التمويل والتجارة الإلكترونية وغيرها.

كما تنظم بالموازاة مع معرض المنتجات المجالية، النسخة الأولى للتبوريدة بجهة الشرق (14 – 23 يوليوز)، والتي ستحتضن فعالياتها ساحة ولاد حمان.

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