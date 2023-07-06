القنيطرة تحتضن ورشة عمل حول الهيدروجين الأخضر

تحتضمن كلية العلوم بالقنيطرة التابعة لجامعة ابن طفيل ورشة عمل حول موضوع “الهيدروجين الأخضر بالمغرب: رهانات وآفاق”، يوم 12 يوليوز الجاري.

وأوضح بلاغ للمنظمين أن هذه الورشة التي تنظم بمبادرة من مختبر الموارد الطبيعية والبيئة المستدامة (RENAD)، سينشطها أربعة محاضرين مرموقين، خبراء في مجالات تخصصهم، سيشاطرون معارفهم حول الهيدروجين الأخضر وآثاره على المغرب.

وسيتم تناول مختلف الجوانب المتعلقة بالهيدروجين الأخضر في المغرب، ومن بينها الإطار المؤسساتي، وفرص تطوير الهيدروجين والتحديات التي يتعين رفعها، لاسيما من أجل تنفيذ خارطة طريق الهيدروجين الأخضر.

وأضاف المصدر نفسه، أن المحاضرين سيتبادلون أيضا معارفهم حول التطورات التكنولوجية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، ومختلف تطبيقاته المحتملة، وكذا قدرات التخزين الجيولوجي للهيدروجين الأخضر في باطن الأرض بالمغرب، مشيرا إلى أن النقاش سيشمل أيضا أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل المشاريع المرتبطة بالطاقات المتجددة.

وستكون هذه الورشة فرصة للتعرف كذلك على أوجه التقدم العلمي والتكنولوجي في مجال الهيدروجين الأخضر، فضلا عن فرص التطوير التي يتيحها بالنسبة للمملكة.

(ومع)

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