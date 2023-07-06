فضيحة جديدة لفرنسا “الماكرونية” … السماح للأمن بالتجسس على الهواتف

ستتمكن الشرطة الفرنسية من التجسس على المشتبه بهم عبر تشغيلها عن بعد للكاميرا والميكروفون، ونظام تحديد المواقع العالمي في هواتفهم والأجهزة الاخرى، بحسب

ما اتفق المشرعون أمس الأربعاء.

ويأتي هذا في إطار مشروع قانون أوسع لإصلاح العدالة. وتعرض بند التجسس لهجوم من قبل اليسار والمدافعين عن الحريات الذين وصفوه بأنه بمثابة ميثاق استبدادي للتلصص، على الرغم من تأكيد وزير العدل إريك دوبون-موريتي أنه سيؤثر على “عشرات القضايا سنويا”.

وعبر تغطية الحواسيب النقالة والسيارات وغيرها من الأجهزة بالإضافة إلى الهواتف، سيتيح الإجراء تحديد الموقع الجغرافي للمشتبه بهم في جرائم يعاقب عليها على الأقل بالسجن لخمسة أعوام.

يمكن أيضا تفعيل الأجهزة عن بعد لتسجيل الأصوات وصور أشخاص يشتبه بارتكابهم افعالا متعلقة بالإرهاب بالإضافة إلى الجرائم المنظمة والجنح.

وكانت مجموعة الحقوق الرقمية “تربيع دائرة الانترنت” كتبت في ماي الماضي، أن هذه البنود “تثير مخاوف جدية بشأن التعدي على الحريات الأساسية”.

وذكرت المجموعة ب”الحق في الأمن والحق في حياة خاصة، والمراسلات الخاصة”، بالإضافة إلى “الحق في المجيء والذهاب بحرية”، واصفة المقترح بأنه جزء من “الانزلاق إلى الأمن القاسي”.

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