بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الخميس على وقع الانخفاض.

وهكذا، سجل مؤشرها الرئيسي “مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تراجعا بنسبة 0,48 في المائة، منتقلا إلى 11.621,72 نقطة.

من جانبه، سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، خسارة بنسبة 0,75 في المائة إلى 942,82 نقطة.

كما تراجع MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، بنسبة 0,51 في المائة، مستقرا بذلك عند 869,99 نقطة.

في المقابل، سجل “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، نموا بنسبة 0,29 في المائة إلى 928,49 نقطة.

في ما يخص المؤشرات الدولية، أغلق مؤشر “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” على تراجع بنسبة 0,61 في المائة إلى 10.747,37 نقطة، وكذلك الشأن بالنسبة لمؤشر “إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، الذي سجل انخفاضا بنسبة 0,58 في المائة إلى 9.737,16 نقطة.

(ومع)

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