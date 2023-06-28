بالفيديو.. مقتل قاصر برصاص الشرطة يشعل فرنسا

تعرف فرنسا غضبا وغليانا شعبيا جديدا، بعد قتل شاب عمره 17 سنة، على يد شرطي، أمس (الثلاثاء)، بسبب عدم امتثاله لأوامرهم عند نقطة تفتيش مرورية، في حي لا ديفانس قرب باريس.

وعرفت العاصمة باريس فوضى عارمة وصدامات غير مسبوقة، خربت فيها ممتلكات خاصة وعامة، فيما حاول الرئيس إيمانويل ماكرون تهدئة الأوضاع، بالقول في تصريح إنه متأثر لوفاة الشاب، داعيا للهدوء.

ووصف ماكرون مقتل الشاب، بأنه “لا يمكن تفسيره وغير مبرر”، في وقت تسعى فيه الحكومة الفرنسية إلى تجنب اندلاع شغب بباريس، إثر تماهي أجهزة الأمن الماكرونية في الانتهاكات الصريحة لحقوق الإنسان.

وعبر النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، عن تضامنه مع الضحية، في تدوينة على موقع “تويتر”، قال فيها “تؤلمني فرنسا. وضع غير مقبول. كل أفكاري تذهب لأقارب وأسرة نائل، هذا الملاك الصغير الذي رحل باكرا جدا”.

من جهتها أكدت الشرطة أن الشاب كان يقود باتجاه شرطيين، على دراجتين ناريتين، لمحاولة دهسهما، غير أن مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر رجلي شرطة وهما يحاولان إيقاف السيارة قبل أن يطلق أحدهما النار عبر نافذتها على السائق، عندما حاول الانطلاق بها.

واصطدمت السيارة لاحقا بجدار جانبي بعد أن تحركت مسافة قصيرة إلى الأمام. وحاولت خدمات الإسعاف لإنعاش السائق الشاب في موقع الحادث، لكنه توفي بعد ذلك بوقت قصير، فيما وضع ضابط الشرطة المسؤول عن إطلاق النار في الحجز الاحتياطي بتهمة “القتل العمد”.

من جانبهم، أعلن محامو عائلة الضحية (واسمه نائل) أنهم سيرفعون شكوى “بالقتل العمد” ضد الشرطي الذي أطلق النار وأخرى بتهمة “تزوير المحاضر العمومية”، لأنه يبدو أن رجال الشرطة كتبوا تقريرا كاذبا يدعون فيه أن سيارة القاصر حاولت الاصطدام بهم، وهو الأمر الذي نفاه أحد محامي العائلة، ياسين بوزرو، في تصريح لإذاعة (إر تي إل).

يسرى عويفي

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