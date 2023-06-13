شيخ الطريقة الموريدية بالسنغال يشيد بالعناية التي يوليها الملك للأسر الصوفية في إفريقيا

أشاد سماحة الخليفة العام للطريقة المريدية بتوبا (200 كلم شرق دكار) ، بالسنغال، الشيخ محمد منتقى امباكي بالعناية الفائقة والدائمة التي يوليها أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس للأسر الصوفية في السنغال وللاسلام وأهله في عموم أفريقيا.

وعبر سماحة الشيخ محمد منتقى امباكي اليوم الثلاثاء بتوبا خلال استقباله لسفير صاحب الجلالة بدكار حسن الناصري، باسمه ونيابة عن أتباع الطريقة المريدية، عن عرفانه وامتنانه الكبير لأمير المؤمنين الملك محمد السادس، على حسن الضيافة التي تلقاها وفد سماحته الذي زار المغرب مؤخرا للاستفادة من التجربة المغربية في ميادين التعليم الأصيل والعصري وكذلك التكوين الجامعي.

وأبرز أن التعاون التربوي والبيداغوجي الذي يتأسس لخدمة مجمع الشيخ الخديم، خير دليل على هذا الاختيار الاستراتيجي لخدمة الطريقة وأهلها.

وأكد سماحته على تعلق أهل توبا، بالمملكة المغربية وبالأسرة العلوية المجيدة، مشيدا بالروابط التاريخية العريقة التي تربط المشايخ الصوفيين مع الأسرة الملكية الشريفة.

كما شدد صاحب الفضيلة على الروابط التاريخية والدينية العريقة مع المملكة المغربية، باعتبارها البوابة الرئيسية لعلاقات الأسرة الموريدية مع الدول العربية والإسلامية.

وقد قام سفير صاحب الجلالة بالمناسة، برفقة عميد مجمع الشيخ الخديم بزيارة للورش الكبير لبناء هذا الصرح الديني التربوي، حيث قدمت له شروحات حول تقدم الأشغال به، كما التقى بمجموعة من الطلبة والمتمدرسين وهم داخل فصولهم.

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