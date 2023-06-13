نشرة إنذارية … موجة حر من الخميس إلى السبت

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 37 و42 درجة من الخميس إلى السبت القادمين بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 37 و42 درجة من الخميس إلى السبت القادمين بكل من أقاليم بني ملال والفقيه بن صالح وسطات واليوسوفية ومراكش وشيشاوة والرحامنة وقلعة السراغنة ووزان وتاونات وسيدي قاسم وسيدي سليمان والخميسات وزاكورة وطاطا ووادي الذهب وأوسرد.

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