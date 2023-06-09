رئيس الكنيست يشيد بالريادة “الشجاعة” للملك من أجل السلام

أشاد رئيس البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أمير أوحانا، الخميس بالرباط، بالريادة “الشجاعة” لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل السلام.

وقال أوحانا، في تصريح للصحافة على إثر مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة: “مرة أخرى، أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشيد بالريادة الشجاعة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل توطيد العلاقات بين الأمم وإحلال السلام وتعزيز القيم المغربية”.

وأبرز أن محادثاته مع بوريطة تمحورت حول عدة قضايا، تمهيدا لتوطيد العلاقات بين المملكة المغربية وإسرائيل.

وفي معرض تطرقه لزيارته لبرلمان المملكة، قال أوحانا، وهو من أصل مغربي، إن هذه هي المرة الأولى التي ي دعى فيها رئيس للكنيست إلى برلمان بلد مسلم.

وأكد، بهذا الصدد، أن هذه الزيارة “التاريخية” ليست مصادفة، وإنما تعكس القيم المغربية التي يتشبع بها بحكم أصوله، وتربيته والوسط الذي ترعرع فيه.

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