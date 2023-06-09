رئيس الكنيست يبرز الدور الذي يضطلع به الملك في الوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أبرز رئيس البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أمير أوحانا، الخميس بالرباط، الدور الذي يضطلع به الملك محمد السادس بصفته رئيسا للجنة القدس في الوساطة بين الإسرائيليين والفلسطينيين من أجل تحقيق سلام دائم بالمنطقة.

وأكد أوحانا في تصريح صحفي عقب مباحثات أجراها مع رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، على أن “الدور الهام الذي يضطلع به جلالة الملك بصفته رئيسا للجنة القدس والثقة التي يحظى بها من لدن كافة الأطراف، تمنح جلالته، ليس فقط فهما عميقا للمنطقة وللتحديات التي نواجهها جميعا، بل تمنح جلالته موقعا هو الأنسب للاضطلاع بدور الوساطة في أفق تحقيق السلام الذي ننشده جميعا”.

وأشار في هذا الصدد إلى أنه بفضل رؤية جلالة الملك السديدة والخلاقة، أصبح تحقيق السلام قريب المنال”.

وأعرب رئيس الكنيست عن سعادته الغامرة بزيارته للبرلمان المغربي “الأولى من نوعها في تاريخ إسرائيل لبرلمان بلد إسلامي، مشيدا بـ “بقيادة الملك الاستشرافية ورؤيته للسلام ولتبصر وحكمة جلالته”.

واستخضر أوحانا الرعاية التي كان جلالة المغفور له محمد الخامس يحيط بها اليهود المغاربة، متوقفا بشكل خاص عند الدور الذي اضطلع به في حماية اليهود من بطش النازية إبان الحرب العلمية الثانية. وقال “لأجل ذلك سيظل اليهود ممتنين على الدوام لجلالته”.

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