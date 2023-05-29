طبيبة أسنان مزورة أمام القضاء

من المنتظر أن يتم تقديم “منتحلة صفة طبيب الأسنان”، المتهمة بتعريض مغربية تقيم بالخارج لخطر صحي وزوجها، أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية عين السبع بالبيضاء، ابتداء من الساعة الثامنة من صباح غد (الثلاثاء).

واستمعت الشرطة القضائية، إلى المشتكية، وكذا إلى هيأة أطباء الأسنان، علما أن وزارة العدل سبق أن دعت الضحية نجاة زاهد، إلى سلك المساطر القانونية بشأن هذا الملف، بعد التقدم بشكاية في الموضوع، في الوقت الذي لم تتجاوب فيه بعض المؤسسات الخاصة بالتكوين المهني مع شكاياتها.

وتشتكي نجاة زاهد من تعرضها لانتحال صفة “طبيب للأسنان”، من قبل صاحبة مؤسسة للتكوين في “صناعة الأسنان” بالدار البيضاء، حيث دفعتها إلى الوقوع في كمين إجراء عملية جراحية على الأضراس الخلفية لأسنانها التي كانت تعاني من آلام الحادة فيها، بينما كانت الضحية ترغب في أخذ الاستشارة فقط.

ونتيجة خضوع نجاة زاهد للعملية الجراحية من قبل منتحلة صفة “طبيب الأسنان”، في انتهاك صارخ للقوانين التي تؤطر ممارسة هذه المهنة، تسبب ذلك في إصابتها بثقب ومضاعفات خطيرة على مستوى فكها العلوي، سيكلفها مصاريف مادية باهظة إلى جانب تعرض الضحية لاهتزازات نفسية بفعل ما ألم بها جراء هذا الحادث الذي أثر على استقرارها الأسري والعملي بين المغرب وإسبانيا.

(ي.ع)

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