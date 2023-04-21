عيد الفطر.. الملك يصدر عفوه على 1518 شخصا

بمناسبة عيد الفطر السعيد لهذه السنة، أصدر الملك محمد السادس عفوه السامي على 1518 من المحكومين بمختلف محاكم المملكة، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح.

وأوضحت وزارة العدل، في بلاغ لها، أن عدد المستفيدين من العفو الملكي الموجودين في حالة اعتقال بلغ 1270 نزيلا، 411 منهم استفادوا من العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن، و858 من التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن، ونزيل واحد من تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد.

أما المستفيدون من العفو الملكي الموجودون في حالة سراح، فبلغ عددهم 231 شخصا، 61 منهم استفادوا من العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها، و8 من العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة، و156 من العفو من الغرامة، و4 من العفو من عقوبتي الحبس والغرامة، واثنين من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية.

وأضاف المصدر ذاته، أن العفو الملكي شمل أيضا بعض المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 17 شخصا، 5 منهم استفادوا من العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية، و5 مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية والغرامة، و6 من التخفيض من العقوبة السالبة للحرية، وواحد من العفو من الغرامة.

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