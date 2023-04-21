إحباط تهريب 59 كيلوغرام من الكوكايين بميناء طنجة

تمكنت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والجمارك، أمس (الخميس)، من إحباط تهريب كمية مهمة من مخدر الكوكايين على متن حاوية تبريد بميناء طنجة المتوسط.

وكشفت مصالح ولاية أمن طنجة أن كمية مخدر الكوكايين المحجوزة في حاوية بحرية للتبريد، والمعبأة داخل شحنات من سمك التونة، بلغت 59 كيلوغرام و218 غرام، وكانت قادمة من الإكوادور ومتوجهة نحو إسبانيا.

وفتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة بخصوص هذه القضية، كما تم اللجوء لقنوات التعاون الأمني الدولي بالتنسيق مع منظمة الأنتربول، وذلك للكشف عن جميع أعضاء الشبكة الإجرامية الدولية المتورطة في هذه القضية.

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