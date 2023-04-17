تزامنا مع إحياء ليلة القدر.. موجة حرارة مرتفعة بالحرم المكي

وجد كثير من المعتمرين أنفسهم، اليوم (الاثنين)، في مواجهة حرارة استثنائية بالحرم المكي.

ففي ظل الإقبال الكبير على البقاع المقدسة سجلت درجات الحرارة ارتفاعا قياسيا، تسبب في حدوث إغماءات في صفوف بعض المعتمرين من كبار السن أو ممن يعانون من بعض الأمراض، حيث باتت مشاهد اللجوء إلى بيوت النظافة من أجل غسل الوجوه وصب المياه على الرؤوس سمة أساسية في ظل موجة الحر.

هذا وعرف الحرم المكي إقبال الملايين من المعتمرين والمصلين الذين وفدوا على هذه البقعة المقدسة إحياء لليلة القدر التي تعتبر من الليالي العظيمة التي يسارع المسلمون في شتى بقاع العالم من أجل نيل فضلها، ذلك أن القرآن الكريم وصفها بأنها “خير من ألف شهر”.

يوسف الجوهري (تطوان)

إقرأ أيضا: