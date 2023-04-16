حجز 6420 قرص طبي مخدر بمكناس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن مكناس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم (الأحد)، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ببن 25 و34 سنة، للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأفاد مصدر أمني أن اثنين من المشتبه فيهما جرى توقيفهما على متن سيارة مكتراة بمدخل الطريق السيار بمكناس، مباشرة بعد وصولهما من إحدى مدن شمال المملكة، حيث تم العثور بحوزتهما على 6420 قرص طبي مخدر.

وقادت عملية أمنية، وفق المصدر ذاته، إلى توقيف المشتبه فيه الثالث بمنزل بالمدينة القديمة بمكناس، الذي كانت هذه الشحنة من المؤثرات العقلية موجهة إليه قصد الترويج، وبحوزته تم حجز مبلغ مالي يشتبه في كونه يشكل المقابل المادي للأقراص المخدرة المحجوزة.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

(ي.ع)

إقرأ أيضا: