Carter’s تدخل المغرب عبر منصة Wlidaty

اختارت مجموعة “Carter’s” الأمريكية الرائدة في مجال موضة الأطفال، المغرب، أول بلد إفريقي لتدشين حضورها بالقارة، عبر شراكة مع “Wlidaty”، المنصة المغربية للتجارة الإلكترونية المتخصصة في المنتجات الموجهة للأمهات والرضع والأطفال.

وسيقتصر عرض العلامات البارزة للمجموعة الأمريكية بداية مثل Carter’s وOshKosh B’gosh وSkip Hop، حصريا، على منصة “وليداتي”، قبل أن يتم عرضها في المحلات التجارية بالمملكة في وقت لاحق.

وتشكل الشراكة المبرمة بين Carter’s وWlidaty، حسب بلاغ مشترك، منعطفا أساسيا لكلتا الشركتين، إذ ستمكن Carter’s من توطيد بصمتها الدولية عبر دخول السوق الإفريقية وتوسيع مجال عرضها، فيما ستستفيد منصة Wlidaty من إدخال العلامات البارزة لـ Carter’s عبر تعزيز موقعها في قطاع موضة الأطفال بالمغرب.

يذكر أن Carter’s، التي تتميز بالطابع العملي لمنتجاتها، ظهرت في 1865 كعلامة رئيسية في سوق ملابس الأطفال بالولايات المتحدة، وتوفر خيارات واسعة من الألبسة والهدايا والأكسسوارات الموجهة للرضع والأطفال، والتي تجمع بين الجودة والتصميم.

(ي.ع)

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