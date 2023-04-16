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الصباح الفني

السعيدية تحتضن المهرجان الأول للموسيقى الإلكترونية

منذ 15 ثانية
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يحتضن منتجع السعيدية، في 28 و29 أبريل الجاري، المهرجان الأول للموسيقى الإلكترونية بفندق “راديسون بلو”.

وتهدف هذه التظاهرة إلى تشجيع ثقافة الحرية والانفتاح والتسامح وتعزيز صورة الوجهة السياحية، فضلا عن إتاحة الفرصة أمام الشباب البالغين من عشاق الموسيقى الإلكترونية لعيش تجربة احتفالية غير قابلة للنسيان.

وفي ما يلي الجدول الزمني للتظاهرة وتوالي الفنانين على الخشبة :

اليوم الأول : الجمعة 28 أبريل 2023

Perezo
Monile
Satoshi Tomiie
Unes
Anthony Pappa

اليوم الثاني : السبت 29 أبريل 2023

Choujaa
Tom Haimov
David Penn
Nathabes
Lehar
Fedele

منذ 15 ثانية
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