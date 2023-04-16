السعيدية تحتضن المهرجان الأول للموسيقى الإلكترونية

يحتضن منتجع السعيدية، في 28 و29 أبريل الجاري، المهرجان الأول للموسيقى الإلكترونية بفندق “راديسون بلو”.

وتهدف هذه التظاهرة إلى تشجيع ثقافة الحرية والانفتاح والتسامح وتعزيز صورة الوجهة السياحية، فضلا عن إتاحة الفرصة أمام الشباب البالغين من عشاق الموسيقى الإلكترونية لعيش تجربة احتفالية غير قابلة للنسيان.

وفي ما يلي الجدول الزمني للتظاهرة وتوالي الفنانين على الخشبة :

اليوم الأول : الجمعة 28 أبريل 2023

Perezo

Monile

Satoshi Tomiie

Unes

Anthony Pappa

اليوم الثاني : السبت 29 أبريل 2023

Choujaa

Tom Haimov

David Penn

Nathabes

Lehar

Fedele