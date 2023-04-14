نشرة إنذارية … موجة حر بعدد من أقاليم المملكة

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 34 و 40 درجة من السبت إلى الثلاثاء القادمين بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه يرتقب، من السبت إلى الإثنين، تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 37 و40 درجة بكل من تارودانت، والسمارة، وطاطا، وأسا-الزاك، وداخل أقاليم إنزكان أيت ملول ،وأكادير إيداوتانان، وكلميم . وأضافت المديرية، أنه من المرتقب كذلك تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 34 و38 درجة ، من الأحد إلى الثلاثاء، بكل من الفقيه بن صالح، وبني ملال، وخريبكة ، وسيدي بنور، وسطات، ومراكش، وشيشاوة، وقلعة السراغنة، واليوسفية، والرحامنة، والخميسات، وسيدي قاسم، وسيدي سليمان، ووزان، وتاونات، ومولاي يعقوب، وشتوكة-أيت باها ، وداخل أقاليم الصويرة والقنيطرة وآسفي وطانطان.

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