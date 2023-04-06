تشييع جنازة الوزير الأسبق خالد الناصري بالرباط

سينطلق، اليوم (الخميس) على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، الموكب الجنائزي للراحل خالد الناصري، وزير الاتصال الأسبق والناطق السابق بإسم الحكومة، من بيته نحو مسجد الشهداء، بعدما وافته المنية أمس (الأربعاء) بالرباط، عن عمر يناهز 78 سنة.

وستقام صلاة الجنازة على الفقيد، سفير المملكة المغربية لدى المملكة الأردنية الهاشمية و القيادي في صفوف حزب التقدم والاشتراكية، عقب صلاة العصر، قبل أن يوارى جثمانه الثرى بمقبرة الشهداء.

من جهته، نعى المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له، مناضله القيدوم خالد الناصري، مقدما لعائلته الصغيرة والكبيرة خالص العزاء.

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