85٪ من المغاربة راضون عن بنوكهم

كشفت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة “سونيرجيا” أن معدل رضا زبناء القطاع البنكي بالمملكة عن بنوكهم بلغ 85٪، 54٪ منهم “راضون جدا” و 31٪ “راضون إلى حد ما”.

وأظهرت الأرقام الأولية للدراسة، أن مجموعة القرض الفلاحي احتلت المرتبة الأولى في ترتيب معدلات رضا الزبناء المغاربة عن خدماتها، بنسبة 73٪ ممن صرحوا بأنهم “راضون جدا”، يليها كل من التجاري وفا بنك ومصرف المغرب في المركز الثاني، فيما احتلت مؤسستا مصرف القرض العقاري والسياحي (CIH Bank) والبريد بنك المركز الثالث.

وأشارت الدراسة إلى أن البنوك المذكورة في التصنيف أعلاه لديها مستوى “أعلى من المتوسط” ​​بالنسبة إلى معدلات الرضا في القطاع، فيما سجلت باقي البنوك معدلات أقل من المتوسط.

وفي ما يتعلق بمعدل توصيات الزبناء بالبنوك (NPS)، فإن القطاع البنكي بالمغرب سجل درجة سلبية (-1)، وفق المصدر ذاته، مشيرا إلى أن 30 ٪ من المستجوبين قيموه بدرجة تتراوح من 1 إلى 6 من 10، مقابل 29٪ ممن قيموه بدرجتي 9 و 10. مع أفضلية لمجموعة القرض الفلاحي.

وتابعت دراسة “سيونيرجيا” أن مجموعة القرض الفلاحي حظيت بالأفضلية في معدل توصيات الزبناء بالبنوك، يليها كل من البنك الشعبي والتجاري وفا بنك و CIH Bank في المرتبة الثانية، والبريد بنك في المرتبة الثالثة.

وفسرت “سونيرجيا” تفوق القرض الفلاحي على باقي المؤسسات البنكية في المعدلات المدروسة من قبلها، بخبرتها في القطاع الفلاحي، والدعم الخاص الذي توليه لزبنائها من العالم القروي، مقدمة لهم تمويلا يتناسب مع كل مشروع، ما يحقق رضاهم بشكل كبير.

ولمزيد من التفاصيل حول مؤشرات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك عرض توضيحي لكيفية اشتغال بارومتر “سونيرجيا”، خصصت المؤسسة منصة ديناميكية على الانترنت، يمكن الولوج إليها عبر الطلب على الإيميل التالي : contatc@sunergia.ma.

(ي.ع)

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