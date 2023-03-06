وزارة الصحة تغير البروتوكول الصحي لكوفيد-19

قامت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بناء على توصيات الاجتماع السادس والستين للجنة العلمية الوطنية، بتحيين البروتوكول العلاجي والصحي لكوفيد-19، وذلك في إطار المخطط الوطني للرصد والتصدي للجائحة. وأبرز بلاغ للوزارة أن هذا التحيين الرابع يأتي انسجاما مع مبدإ التدرج في تدبير طوارئ الصحة العامة، حيث وبعد التحسن الملحوظ للوضع الوبائي الوطني لكوفيد-19 والانخفاض المسجل لمستوى الخطورة والفتك لفيروس السارس –كوف-2، وتماشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية، قررت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اعتماد البروتوكول المحين وتم تعميمه على المؤسسات الصحية العمومية والخاصة.

وعلاقه بالموضوع، يشير البلاغ، فإن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تخبر عموم المواطنات والمواطنين، أن النشرة اليومية لكوفيد-19 ستتوقف ابتداء من يومه الإثنين 6 مارس 2023، وسوف يتم اعتماد نشرة أسبوعية كل يوم جمعة مساء، سيتم نشرها عبر الموقع الرسمي للوزارة ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن كوفيد-19 لا يزال يشكل طارئا صحيا عالميا، وسيستمر المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة في تتبع الوضع الوبائي بشكل دقيق على الصعيد الوطني والدولي وسيتم إخبار الرأي العام بأي مستجد متعلق بهذه الجائحة.

وتنصح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض تنفسية بارتداء الكمامة وتفادي الاختلاط بالآخرين أو ارتياد الأماكن المزدحمة، مع عيادة المؤسسات الصحية للتشخيص وتلقي العلاج المناسب.

كما تذكر الوزارة الأشخاص المسنين أو المصابين بأمراض مزمنة بضرورة استكمال جرعات التلقيح لتعزيز المناعة ضد كوفيد-19 الوخيم، يخلص البلاغ.