هشام ملكي يطلق كوڤر “نضبر راسي”

أطلق الفنان المغربي هشام ملكي، المقيم بالديار الإسبانية، الجمعة الماضي، فيديو كليب كوڤر أداه لأغنية “نضبر راسي” للشاب يونس.

وتدور أحداث فيديو كليب المغني المغربي، المصور بـ”ستيل” جديد في بإسبانيا، حول شاب يعيش بعيدا عن عائلته وبلده في الغربة، ويعاني الحزن والاشتياق لوطنه وأحبابه.

جدير بالذكر أن الفنان هشام ملكي عرف بأغانيه المختلفة بإسبانيا رفقة الفرقة الإسبانية “نخلة”، كما أنه يحضر لأغنية جديدة عبارة عن فيديو كليب تم تصويرها بالمغرب سيتم إطلاقها الشهر المقبل.