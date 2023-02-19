أديس أبابا.. استئناف أشغال الدورة 36 لقمة الاتحاد الإفريقي بمشاركة المغرب

استئنفت، اليوم الأحد بأديس أبابا، قمة رؤساء الدول والحكومات الـ 54 الأعضاء في الاتحاد الإفريقيي أشغال دورتها الـ 36، بمشاركة المغرب.

وستنكب القمة السادسة والثلاثون للاتحاد الافريقي، التي تنظم تحت شعار “تسريع مسلسل تنفيذ منطقة التبادل الحر القارية الافريقية”، على بحث عدة قضايا، من بينها الإصلاح المؤسساتي للاتحاد، وحالة السلم والامن بالقارة، ومنح مقعد للاتحاد الافريقي داخل مجموعة العشرين، فضلا عن الازمة الغذائية العالمية وإصلاح مجلس الامن التابع للأمم المتحدة، ورد الاتحاد الافريقي على جائحة كورونا، وقضية التغير المناخي.

ويترأس أشغال هذه القمة رئيس اتحاد جزر القمر، غزالي عثماني، الذي تولت بلاده ابتداء من أمس السبت الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي.