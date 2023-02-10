بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع

استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الجمعة على وقع الارتفاع .

وهكذا حقق مؤشرها الرئيسي”مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، ربحا بنسبة 0,15% ، منتقلا بذلك إلى 10.735,37 نقطة.

وبعد دقائق من الافتتاح، سجل مؤشر “MSI 20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، ارتفاعا بنسبة 0,02 %، منتقلا بذلك إلى 865,88 نقطة.

من جهته، سجل “masi.esg”، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تقدما بنسبة 0,11 % منتقلا إلى 821,25 نقطة.

وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات يوم أمس الخميس على ارتفاع بنسبة 0,68 %.