1500 مستفيد من خدمات قافلة طبية بجماعة أولاد مكودو بإقليم صفرو

استفاد نحو 1500 شخص بجماعة أولاد مكودو بإقليم صفرو من خدمات قافلة طبية إنسانية متعددة التخصصات نظمتها يومي السبت والأحد شبكة القرويين للتنمية والحكامة ومؤسسة صفرو بريس للإعلام والتواصل وجمعية مفاتيح الرحمة.

وتأتي القافلة، المنظمة بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس – مكناس ومجلس جماعة أولاد مكودو ومندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم صفرو بتنسيق مع السلطات المحلية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من الساكنة.

كما تندرج في إطار التخفيف من موجة البرد القارس بالمناطق القروية المتضررة من الانخفاض الكبير لدرجات الحرارة خلال فصل الشتاء، وكذا في سياق مواصلة تنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق 2022-2026.

وأشرف على هذه المبادرة التضامنية طاقم طبي متخصص يضم أطباء في الطب العام وطب الأطفال، وطب النساء والتوليد، وأمراض الرئة، وطب العيون ، وطب الأسنان، وطب العظام والمفاصل والروماتيزم، وطب الجهاز الهضمي، وطب أمراض القلب والشرايين، وطب الأذن والأنف والحنجرة، وأمراض السرطان، بمشاركة ممرضين و أطر إدارية.

وشملت خدمات القافلة توزيع مساعدات غذائية على عدد من الأسر المعوزة بالمناطق الجبلية، وتوزيع أغطية وملابس دافئة وأحذية شتوية.

في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال طارق عبيبو عن اللجنة التنظيمية للقافلة إن المبادرة التضامنية تهدف إلى توفير خدمات طبية وشبه الطبية تشخيصية عديدة لفائدة المتعلمات والمتعلمين في وضعية إعاقة سمعية وبصرية وذهنية بالمديرية الإقليمية لصفرو.

وأبرز أن المبادرة سعت إلى توفير أجهزة سمعية للمعوزين، بالإضافة إلى تنظيم ورشات في الإسعافات الأولية تحت إشراف وتأطير الهلال الأحمر المغربي وتنظيم ورشة في طب الإدمان، وأخرى في الرسم مع فضاء للألعاب.

وتميزت القافلة أيضا، حسب المتحدث، بتنظيم حملات توعوية وتحسيسية بمختلف الأمراض وخاصة سرطاني الثدي وعنق الرحم وداء السكري والضغط الدموي وأمراض الكلي، وتوفير التحاليل الطبية والأدوية اللازمة لفائدة الأشخاص المعوزين.

ولإنجاح هذه المبادرة التضامنية الإنسانية، حرص المنظمون على تعبئة كل الآليات والمعدات والمستلزمات الطبية للفحص والجراحة، وكذا الأدوية الضرورية.