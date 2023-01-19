قرار انتقامي يفضح ابتزاز أوربا للمغرب

انخرط البرلمان الأوربي في حملة إعلامية وسياسية مضادة للمغرب، تهدف الجهات التي تحرك خيوطها إلى فرملة تقدم مسار الشراكة بين الرباط وبروكسيل، ووصلت خطة استهداف المغرب، التي بدأت تظهر معالمها منذ أن ارتفعت أسعار الغاز وتحركت في الكواليس تحويلات مشبوهة بملايين الأورو، حد اعتماد قرارات أسقطت ورقة المصداقية عن مؤسسات أوربية غارقة في مستنقع الابتزاز.

وأنهى البرلمان الأوربي، اليوم (الخميس)، مسلسل حرب مدفوعة الثمن من قبل خصوم الوحدة الترابية بالرجوع إلى أسطوانة قديمة ظاهرها وضعية حقوق الإنسان وحرية الصحافة، وباطنها عرقلة إنجازات تقدم قطار الشراكة المغربية-الأوربية على سكة الإنصاف والمصالح المشتركة.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يستهدف فيها المغرب بطريقة ملتوية عن طريق تكليف أحزاب متطرفة لرفع الحرج عن الأغلبيات الحكومية في العواصم الأوربية، بعدما تم تلغيم طريق اللجنة البرلمانية المشتركة بسبب مماطلة الجانب الأوربي، لفسح المجال أمام مناورات مشبوهة بدأت بتشكيل مجموعة برلمانية حول الصحراء من قبل بوليساريو، بالإضافة إلى المضايقات الصارخة وغير المبررة لبعض أعضاء الهيأة التشريعية للاتحاد الأوربي تجاه المغرب دون أي تدخل من قبل البرلمان الأوربي.

ومن مكر الصدف أن تستهدف هذه المؤامرة الأوربية المغرب وقطر وكأنها “قرصة” أذن عما حدث في مونديال الكرة.

ي.ق