شطـط البرلمـان علـى محـك الدستـور القانون المتعلق بشروط وإجراءات الدفع بعدم الدستورية يمنح المغاربة الكلمة في مراقبة التشريع فتح القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، الباب أمام المغاربة للدفاع عن حقوقهم وتحصينها من أي اعتداء كيفما كان مصدره، حتى ولو تعلقأكمل القراءة »
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