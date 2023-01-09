الركراكي ثالث أفضل مدرب للأندية في العالم

توج وليد الركراكي، الفائز بلقب البطولة الوطنية ودوري أبطال إفريقيا العام الماضي مع الوداد الرياضي، ثالث أفضل مدرب للأندية في العالم في عام 2022 من قبل الاتحاد الدولي للتأريخ وإحصائيات كرة القدم.

ومنح لقب أفضل مدرب نادي في العالم، المعلن على موقع الاتحاد الدولي الإلكتروني، لمدرب ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي “لموسمه الرائع ولقبه الجديد في دوري أبطال أوروبا”.

وتفوق الركراكي العربي والإفريقي الوحيد في هذا الترتيب على مدربين أمثال يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، (المركز الرابع) وجوزيه مورينيو، مدرب روما الإيطالي (المركز الخامس).

وسبق للدولي المغربي السابق (47 عاما)، أن تولى تدريب الفتح الرياضي والدحيل القطري.

وكان الاتحاد الدولي للتأريخ وإحصائيات كرة القدم أعلن ،أمس الأحد، عن تصنيف وليد الركراكي، كثالث أفضل مدرب وطني في العالم بعد بلوغ نصف نهائي مونديال قطر.