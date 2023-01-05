بوتين يعلن وقفا لإطلاق النار وأوكرانيا تعتبر القرار “نفاقا”

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقفا لإطلاق النار في أوكرانيا ليومي السادس والسابع من يناير، بعد دعوات للتهدئة لمناسبة عيد الميلاد الذي تحتفل به الكنيسة الأورثوذكسية في البلدين السبت، وبعد أقل من أسبوع على ضربة أوكرانية دامية أدت إلى مقتل 89 جنديا روسيا على الأقل.

وقال بوتين، وفق ما جاء في بيان صادر عن الكرملين “استجابة لدعوة قداسته البطريرك كيريل، أوجه الى وزير الدفاع الروسي ببدء تطبيق وقف لإطلاق النار على كل خط التماس بين الطرفين في أوكرانيا اعتبارا من الساعة 12,00 في السادس من يناير هذه السنة حتى الساعة 24,00 في السابع من يناير”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دعا نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى “وقف إطلاق نار أحادي الجانب” في أوكرانيا.

وقال إردوغان لبوتين خلال اتصال هاتفي، بحسب بيان نشرته الرئاسة التركية، “الدعوات إلى السلام والمفاوضات بين موسكو وكييف يجب أن تكون مدعومة بوقف إطلاق نار أحادي الجانب”.

ورد بوتين بأن روسيا منفتحة على “حوار جاد” مع أوكرانيا شرط أن تقبل السلطات الأوكرانية “الوقائع الجديدة على الأرض” عقب الهجوم الروسي.

ووصف ميخائيلو بودولياك المستشار في الرئاسة الاوكرانية اعلان وقف اطلاق النار الروسي بمناسبة عيد الميلاد الارثوذكسي بانه “نفاق” داعيا القوات الروسية الى مغادرة البلاد.

وكتب في تغريدة “على روسيا ان تغادر الاراضي المحتلة عندها فقط سيكون هناك “هدنة موقتة. لن ننخدع بنفاقكم”.