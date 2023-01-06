76 في المائة يتابعون محتواهم و42 يتأثرون بخطاب وسائل التواصل الاجتماعي تحول صناع المحتوى أو من يسميهم البعض “المؤثرين”، إلى قوة مؤثرة في صناعة الرأي العام في المغرب، إذ أظهر بحث ضخم أجري على عدد من دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حول مواضيع عديدة، من بينها استعمالأكمل القراءة »
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