حجز 1012 كيلوغراما من الحشيش بالصويرة ووجدة

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية في المنطقة الإقليمية للأمن بالصويرة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ليلة أمس (الأربعاء)، من توقيف 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و53 سنة، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات.

وأوضح مصدر أمني أن تنفيذ هذه العملية الأمنية جرى بمنطقة “سيدي حراز” بضواحي الصويرة، حيث ثم توقيف المشتبه فيهم في حالة تلبس بمحاولة تهريب شحنة من المخدرات عبر قارب تقليدي في البحر، قبل أن تسفر عمليات التفتيش المنجزة بعين المكان عن حجز 19 رزمة تحتوي على 580 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وأكد المصدر نفسه الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع المتورطين في نشاط هذه الشبكة الإجرامية على الصعيدين الوطني والدولي.

من جهتها، تمكنت مصالح الأمن بوجدة، أيضا، من حجز ما يقارب 432 كيلوغراما من الحشيش، ليبلغ إجمالي شحنات مخدر الشيرا المحجوزة أمس (الأربعاء) بالمملكة، 1012 كيلوغراما.

(ي.ع)