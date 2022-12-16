الركراكي: سنلعب الكل للكل لأجل برونزية المونديال

قال وليد الركراكي، الناخب الوطني، أن المنتخب المغربي تنتظره مباراة صعبة لتحديد المركزين الثالث والرابع بالمونديال.

وأضاف الركراكي في الندوة الصحافية اليوم الجمعة، أنه محبط، لأنه كان يمني النفس في لعب المباراة النهائية، إلا أن الخسارة أمام فرنسا فرضت عليه لعب مباراة الترتيب.

وكشف الركراكي أن احتلال المركز الثالث والتتويج بالبرونزية سيكون أمرا رائعا، ولم يسبق لأي منتخب إفريقي وعربي الوصول إليه، وتابع “سنعمل جاهدا على إسعاد جميع المغاربة بالفوز بالبرونزية”.

وبخصوص جاهزية اللاعبين أكد الركراكي أن رومان سايس لن يشارك أمام كرواتيا حفاظا على سلامته، فيما سيقرر في مسألة مشاركة نايف أكرد ونصير مزراوي غدا السبت.

(ع.ك) قطر