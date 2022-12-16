انفانتينو: المغرب يستضيف مونديال الأندية 2022

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو”فيفا” اليوم الجمعة خلال ندوة صحفية بالدوحة، أن المغرب سيستضيف النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، خلال الفترة الممتدة بين 1 و 11 فبراير 2023.

وتعرف هذه النسخة مشاركة نادي الوداد الرياضي (بطل إفريقيا)، وريال مدريد الإسباني (بطل أوروبا) و فلامنغو البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية)، و سياتل ساوندرز الأمريكي (بطل أمريكا الشمالية) وأوكلاند سيتي النيوزلندي (بطل أوقيانوسيا).

كما سيشارك في هذه البطولة حامل لقب عصبة الأبطال الآسيوية التي ستلعب مباراتها النهائية في يناير المقبل، وكذا فريق من البطولة الوطنية كممثل للبلد المضيف.

يذكر أن المغرب سبق له أن احتضن نسختي كأس العالم للأندية لسنتي 2013 و 2014.