توظيف مالي لمبلغ 4.02 مليار درهم من فائض الخزينة

أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، أمس الاثنين، ثلاث عمليات توظيف مالي لفائض الخزينة بمبلغ إجمالي قدره 4.02 مليار درهم.

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن التوظيف الأول، عن طريق إعادة الشراء، يهم مبلغ 1.6 مليار درهم، لمدة يوم واحد، بسعر فائدة متوسط قدره 1.71 في المئة.

وأضاف المصدر ذاته أن التوظيف الثاني، عن طريق إعادة الشراء كذلك، بلغ 1.5 مليار درهم، لمدة 3 أيام بسعر فائدة متوسط قدره 1.98 في المئة، مشيرا إلى أن التوظيف الأخير يهم 920 مليون درهم، لمدة يوم واحد، بسعر فائدة متوسط قدره 2 في المئة.

(ومع)