fbpx
أخبار 24/24

توظيف مالي لمبلغ 4.02 مليار درهم من فائض الخزينة

منذ 6 ثواني
0

أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، أمس الاثنين، ثلاث عمليات توظيف مالي لفائض الخزينة بمبلغ إجمالي قدره 4.02 مليار درهم.

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن التوظيف الأول، عن طريق إعادة الشراء، يهم مبلغ 1.6 مليار درهم، لمدة يوم واحد، بسعر فائدة متوسط قدره 1.71 في المئة.

وأضاف المصدر ذاته أن التوظيف الثاني، عن طريق إعادة الشراء كذلك، بلغ 1.5 مليار درهم، لمدة 3 أيام بسعر فائدة متوسط قدره 1.98 في المئة، مشيرا إلى أن التوظيف الأخير يهم 920 مليون درهم، لمدة يوم واحد، بسعر فائدة متوسط قدره 2 في المئة.

(ومع)

منذ 6 ثواني
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى