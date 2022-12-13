مؤتمر الجامعة الحرة يجمع قادة الاستقلال

عرف المؤتمر الوطني العام الحادي عشر للجامعة الحرة للتعليم حضور المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إنزالا من قبل قيادة الاستقلال لمؤازرة رجال ونساء التعليم إضافة إلى فعاليات نقابية مختلفة تحت رئاسة النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين الكاتب العام للذراع النقابي لـ “الميزان”

وشارك اتحاد النقابات الوطنية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل في فعاليات المؤتمر المنعقد بالمركب الدولي للطفولة والشباب مولاي رشيد بمدينة بوزنيقة، تحت شعار “الاستجابة لمطالب الأسرة التعليمية مدخل لنجاح الإصلاح القطاعي” وبملف مطلبي بعنوان “62 سنة من الوفاء والنضال”، قوامه الإنصاف والإدماج وعدالة الأجور.

واعتبر أحمد بلفاطمي الكاتب الوطني لإتحاد النقابات الوطنية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل أن مؤتمر الجامعة الحرة للتعليم فرصة من أجل بناء تنظيم نقابي قوي يدافع عن قضايا التعليم من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة به؛ وكذلك وضع أجزاء جيدة لرجال ونساء التعليم لضمان الجودة والمهنية المطلوبة وتحقيق المطالب المشروعة لخدمة القضايا المتعلقة بكافة الأمور التي تتعلق بالقطاع، وأن مشاركة نقابته تأتي في إطار السعي إلى بناء تنظيم نقابي قوي ومتين، ولإنجاح محطة من محطات ترسيخ مفهوم التشاور والعمل الجماعي الرزين.