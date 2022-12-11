صديقة رونالدو تهاجم مدرب البرتغال

شنت جيورجينا صديقة كريستيانو رونالدو، هجوماً حادا على مدرب الفريق البرتغالي، فيرناندو سانتوس عقب الخسارة أمام المنتخب الوطني بربع نهائي كأس العالم وتوديع المونديال، كما وجهت رسالة لرونالدو، معتبرة أنه لم يخسر.

وعبر حسابها على “انستغرام”، قالت جورجينا: “اليوم كانت قرارات صديقك ومدربك سيئة.. ذلك الصديق الذي قلت عنه الكثير من كلمات الإعجاب والاحترام”.

وأضافت: “حينما دخلت إلى الملعب رأيت كيف تغير كل شيء، ولكن بعد فوات الأوان”، مشيرة إلى أنه “لا يمكنك الاستهانة بأفضل لاعب في العالم وأقوى سلاح لديك.. ولا يمكننا الدفاع عن شخص لا يستحق هذا أيضا”.

وفي رسالة إلى رونالدو قالت:” الحياة تعطينا دروساً.. اليوم لم نخسر، لقد تعلمنا، كريستيانو.. نحن نحبك”.