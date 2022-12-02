وطنية
شبح الاحتقان يحلق في البرلمان
نبهت المركزية النقابية للاتحاد المغربي للشغل، الحكومة، إلى ضرورة التصدي لتداعيات تعاقب الأزمات والارتفاع الملهب للأسعار، في سياق يتسم باتساع رقعة الفقر واستنزاف القدرة الشرائية وبالإنهاك الضريبي للطبقة العاملة وباستفحال البطالة والهشاشة في العمل، وتغول الاقتصاد غير المهيكل. واعتبر رفاق المخارق أن الوضع الاجتماعي ينذر بوقوع احتقاناتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من: التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا