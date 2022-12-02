اذاعة وتلفزيون
“لا وردة لحنان” على “الأولى”
سيكون مشاهدو القناة “الأولى”، اليوم (الجمعة)، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف ليلا، على موعد مع أحداث المسلسل التلفزيوني “لا وردة لحنان” من إخراج سعيد خلاف. ويحمل “لا وردة لحنان”، حسب ما أكده خلاف، العديد من الرسائل، إذ تدور أحداث الفيلم حول امرأة شابة، تجد نفسها أمام مشاكلأكمل القراءة »
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