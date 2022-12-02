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“الهاربون” في جولة مسرحية
مسرح البدوي يستأنفها بعد توقف بسبب الجائحة ووفاة مؤسسها تواصل فرقة “مسرح البدوي” جولتها الفنية لعملها المسرحي بعنوان “الهاربون”، الذي يقدم احتفالا بالذكرى السبعين لتأسيسها، وتحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل. وستحط فرقة “مسرح البدوي” الرحال بعدة مدن حيث ستلتقي جمهورها لمواصلة تقديم العمل، الذي سبق أنأكمل القراءة »
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